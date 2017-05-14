Минобороны Азербайджана о ситуации на фронте

2017-05-14 09:40 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, 60 и 82 миллиметровые минометы (40 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, c позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.