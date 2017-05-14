Сильное землетрясение в Иране: Есть погибшие и раненые – ФОТО

2017-05-14 09:52 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере три человека погибли и еще 225 ранены в результате землетрясения, произошедшего в ночь на воскресенье близ границы Ирана и Туркменистана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По информации агентства, в результате подземных толчков была нарушена подача электроэнергии, газа и воды, часть жителей остались без связи. На месте стихийного бедствия работают бригады скорой помощи и спасатели.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ границы Ирана и Туркменистана. Землетрясение было зафиксировано в 22.31 по местному времени в субботу. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 42 километрах к северу от иранского города Боджнурд. Очаг залегал на глубине 12,4 километров. По данным агентства Синьхуа, в результате землетрясения были разрушены несколько зданий в Боджнурде — административном центре провинции Северный Хорасан, а также дома в ряде деревень региона.

A.M.