БАКУ-2017: Стартовал второй день соревнований по карате

2017-05-14 10:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности в Баку стартовал второй день соревнований по карате (кумитэ и ката).

На сегодняшних соревнованиях Азербайджан представят шесть каратистов: Неда Резеи (Ката), Ирина Зарецкая (до 68 кг), Фарида Алиева (+68 кг), Роман Гейдаров (ката), Айхан Мамаев (до 84 кг) и Асиман Гурбанлы (+84 кг).

Азербайджанские каратистки стартуют сразу с боев четвертьфинала. Так, соперницей Неды Резеи станет малазийка Селин Ли. Противник другой азербайджанской каратистки, Ирины Заретской, определится сегодня по итогам 1/8 финала. Им станет либо каратистка из Кот Д'Ивуара Марина Конан, либо египтянка Нада Мохамед.

Фарида Алиева в четвертьфинале сразиться с каратисткой из Алжира Имене Атиф.

Из мужчин с четвертьфинала начнет только Асим Гурбанлы. Его соперником станет пакистанский каратист Мухаммед Рамзан. Остальные азербайджанские каратисты начнут с 1/8 финала. Роман Гейдаров выйдет против каратиста из Суринама Димитрия Стомпа, а Айхан Мамаев - против иорданца Махмуда Саджана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)