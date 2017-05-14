Масштабы паводка в Северном Казахстане побили несколько рекордов

2017-05-14 10:19 | www.apa.az | 2

Небывалый в этом году паводок в Северо-Казахстанской области побил рекорд половодья за последние 37 лет, почти 4 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома,

Как передает АПА со ссылкой на sputniknews.kz, об этом сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана.

Замглавы МВД, председатель комитета по ЧС Юрий Ильин произвел облет пострадавших от паводка районов Северо-Казахстанской области.

“17 апреля зафиксирована рекордная отметка уровня перелива через гребень Сергеевского водохранилища, который составил 3 метра 38 сантиметров, чего не наблюдалось с момента его ввода в эксплуатацию с 1968 года. Вблизи Петропавловска произошло слияние паводковых вод, реки Есиль с озером Пёстрое, что наблюдалось лишь в период паводка 1941 года”, — информирует комитет по ЧС.

В Айыртауском, Кызылжарском и Г. Мусрепова районах, а также Петропавловске в воде оказались 380 домов. Большая часть подтоплений произошла из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Сейчас подтопленными остаются 215 жилых домов в Кызылжарском районе и Петропавловске. Жертвами "большой воды" стало почти 100 голов скота в селе Рузаевка. Люди не пострадали.

С начала паводка произошло 17 переливов через автодороги республиканского, областного и районного значения. В настоящее время на 10 участках дорог движение восстановлено, продолжается 5 переливов. Два участка трасс в Тайыншинском районе размыты. Несколько дней назад департамент по ЧС и местные власти сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Северо-Казахстанской области.