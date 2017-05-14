Азербайджанский каратист в 1/4 финала Исламиады

2017-05-14 10:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Айхан Мамаев, выступающий в весовой категории до 84 кг, вышел в 1/4 финала соревнований IV Игр исламской солидарности.

В 1/8 финала он уверенно одолел иорданца Махмуда Саджана со счетом 7:1.

В четвертьфинале Мамаева ждет бой с алжирцем Муадом Ачачи.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)