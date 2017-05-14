Сборная Азербайджана по спортивной гимнастике выиграла золотую медаль Исламиады

2017-05-14 10:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по спортивной гимнастике в составе: Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова - выиграла золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку в командном зачете.

"Серебро" у сборной Турции, бронзовую медаль завоевала команда Индонезии.

Это уже вторая золотая медаль Азербайджана в гимнастике. Накануне сборная Азербайджана по художественной гимнастике в составе: Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова выиграла золотую медаль в командном зачете.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)