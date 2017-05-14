Еще один азербайджанский каратист в четвертьфинале Исламиады в Баку

2017-05-14 10:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Роман Гейдаров вышел в четвертьфинал соревнований по карате (ката) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Он победил своего соперника, каратиста из Суринама Димитрия Стомпа, со счетом 4:1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)