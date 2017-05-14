Азербайджанские гимнастки вышли в финалы соревнований по спортивной гимнастике в Исламиаде

2017-05-14 10:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки вышли в финалы соревнований по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В упражнениях на бревне в финал с первого места вышла Марина Некрасова, набрав 12.600 балла. Юлия Иншина квалифицировалась в финал с пятого места (11.150 балла).

В финал также прошли турчанки Демет Мутлу и Гоксу Учташ Шанлы, Рифда Ирфаналутфи и Таша Девира (обе Индонезия).

В вольных упражнениях Юлия Иншина и Екатерина Тишкова вышли в финал со вторым и седьмым результатом соответственно.

Также квалифицировались Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, Демет Мутлу и Гоксу Учташ Шанлы из Турции и представительницы Индонезии Рифда Ирфаналутфи и Таша Девира.