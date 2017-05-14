Азербайджанские каратисты вышли в полуфинал Исламиады

2017-05-14 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские каратисты Асиман Гурбанлы и Айхан Мамаев вышел в полуфиналы соревнований по карате в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Гурбанлы, выступающий в весовой категории свыше 84 кг, одолел пакистанского каратиста Мухаммеда Рамзана со счетом 5:1. Мамаев (до 84 кг) же оказался сильнее алжирца Муада Ачачи - 5:3

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)