Прибывающие в Азербайджан иностранцы смогут получить визу в аэропортах

2017-05-14 10:42 | www.oxu.az | 2

Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формула-1 2017, с 15 мая смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в распоряжении Президента Ильхама Алиева «Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формула-1 2017» от второго марта 2017 года.

Согласно распоряжению, данные лица с 15 мая по 15 июля 2017 года могут получить визу в структурных подразделениях Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджана, находящихся в международных аэропортах Азербайджана.

Для получения визы иностранцы и лица без гражданства должны будут представить один из документов - карта или другой документ, подтверждающие прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании «Formula One Management Limited» и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований Формула-1, карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании «Бакинское городское кольцо».

Согласно распоряжению, министерству иностранных дел Азербайджана было поручено обеспечить размещение в информационных интернет-ресурсах министерства, а также посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах информации об упрощении визовых процедур для лиц, прибывающих в Азербайджан в связи с соревнованиями Формула-1, а также возможности получения электронной визы посредством системы «ASAN Viza» иностранцами и лицами без гражданства.

A.M.