БАКУ-2017: Каратист Роман Гейдаров в полуфинале

2017-05-14 10:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Роман Гейдаров вышел в полуфинал соревнований по карате (ката) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В четвертьфинале он показал более точную технику, нежели его соперник из Ирана Абольфазл Шахрджерди - итог победа со счетом 3:1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)