Скандал на сцене Евровидения: Зритель показал ягодицы – ВИДЕО (18+)

2017-05-14 10:55 | www.oxu.az | 4

Во время выступления Джамалы на гранд-финале Евровидения 2017 мужчина вылез на сцену и снял с себя штаны.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел в начале выступления певицы.

Джамала выступала на «островке» сцены в фан-зоне. Когда она начала петь, болельщик из толпы вылез на сцену и снял штаны, обнажив ягодицы. Мужчину мгновенно вывели со сцены.

По информации СМИ, на сцене был известный скандальный пранкер Виталий Седюк.

A.M.