Азербайджанский каратист будет бороться за "бронзу" Исламиады в Баку

2017-05-14 10:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Асиман Гурбанлы (весовая категория +84 кг) проиграл в полуфинале соревнований по карате на IV Играх исламской солидарности в Баку.

В полуфинале его соперником был чемпион мира Саджад Ганджзаде (Sajad Ganjzadeh). Он победил азербайджанского каратиста со счетом 5:4.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)