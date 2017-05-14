Каратист Айхан Мамаев вышел в финал Исламиады в Баку

2017-05-14 11:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Айхан Мамаев (весовая категория до 84 килограммов), вышел в финал соревнований по карате (кумите) в рамках IV Игр исламской солидарности.

Он одолел своего соперника, узбека Абдулазиза Отобаева, со счетом 3:1.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)