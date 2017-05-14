БАКУ-2017: Еще один азербайджанский каратист в финале

2017-05-14 11:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Роман Гейдаров вышел в финал соревнований по карате (ката) в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В 1/2 он выиграл каратиста Алабаара Халифу из ОАЭ со счетом 5:0.

Таким образом, уже два азербайджанских каратиста вышли в финал соревнований. Кроме Гейдарова за "золото" будет бороться Айхан Мамаев (до 84 кг). Другой азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы сразится сегодня вечером за "бронзу".

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)