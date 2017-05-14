Азербайджанская дзюдоистка начала выступление на Исламиаде с победы

2017-05-14 11:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерска начала с победы сегодняшнее выступление на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Во второй день соревнований по дзюдо Ирина Киндзерска провела свой первый бой со спортсменкой из Того Ноэлин Эссоханам Коройа в весовой категории свыше 78 килограммов. Азербайджанская спортсменка одержала победу и получила право выйти на следующий этап соревнований.

Победа над следующим соперником, дзюдоисткой из Алжира Сонией Асселахан обеспечит азербайджанской спортсменке выход в финал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)