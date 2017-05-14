Попытка закрытия ВАК всеми была встречена с удивлением - полковник запаса

2017-05-14 11:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Обращение министерства юстиции России в Верховный суд этой страны в связи с аннулированием госрегистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) с удивлением было встречено большинством диаспорских организаций и других общественных объединений, расположенных в пространстве СНГ, а также в различных уголках мира. Об этом Trend сказал заместитель председателя Республиканской организации ветеранов, полковник запаса Джалил Халилов.

Зампредседателя организации отметил, что ВАК, постоянно осуществляя последовательную и плодотворную работу по укреплению дружеских, добрососедских отношений между азербайджанским и русским народами, вносит положительный вклад в развитие двусторонних отношений.

"Наибольшее опасение вызывает то, что угроза, нависшая над эффективно функционирующим долгие годы конгрессом, может сказаться на российско-азербайджанских отношениях", - сказал полковник запаса.

Халилов сказал, что Республиканская организация ветеранов высоко оценивает деятельность ВАК, направленную на защиту интересов азербайджанцев в России и расширение двусторонних связей между странами, а обеспокоена событиями, происходящими вокруг этой организации.

"Несомненно, что за этой неприятной ситуацией стоят определенные силы и организации, недовольные русско-азербайджанской дружбой. Мы верим, что соответствующие государственные органы России и Верховный суд расследуют этот вопрос должным образом и примут во внимание большую роль ВАК, всегда функционировавшего в рамках закона, в укреплении дружественных отношений между двумя народами", - сказал он.

Отметим, что 15 мая состоится судебный процесс в связи с поданным минюстом России иском об аннулировании регистрации ВАК.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)