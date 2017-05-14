БАКУ - 2017: Еще два азербайджанских дзюдоиста одержали победу над соперниками
2017-05-14 11:26 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Во второй день соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку в борьбу за медали включились азербайджанские дзюдоисты Эльхан Мамедов (до 100 кг) и Мамедали Мехтиев (до 90 кг).
Азербайджанские дзюдоисты первые бои в рамках Исламиады провели со спортсменами из Саудовской Аравии и ОАЭ Султаном Маниа и Михаилом Марчитаном соответственно.
Оба наших дзюдоиста одержали победу над соперниками и перешли на следующий этап соревнований.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Эльчин Мехтиев)