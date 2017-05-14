Каратистка Ирина Зарецкая вышла в полуфинал Исламиады в Баку

2017-05-14 11:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая, выступающая в весовой категории до 68 килограммов, вышла в полуфинал соревнований по карате (кумитэ).

В 1/4 финала она одолела египтянку Наду Мухаммед, со счетом 4:3.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)