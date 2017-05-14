Азербайджанский дзюдоист вышел в полуфинал Исламиады в Баку

2017-05-14 11:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Серебряный призер Олимпиады Рио -2016, азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов (до 100 кг), одержав победу над турецким спортсменом, вышел в полуфинал IV Игр исламской солидарности.

Во второй день соревнований Эльмар Гасымов боролся с турецким дзюдоистом Али Эрдоганом (до 100 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)