Каратист Роман Гейдаров: Буду бороться до победы

2017-05-14 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Роман Гейдаров рассчитывает на победу в финале соревнований по карате (ката) в рамках IV Игр исламской солидарности победителем.

Из трех встреч тяжелее всего далось состязание с иранским соперником Абольфазлом Шахрджерди, сказал Trend Гейдаров.

"Первая победа с каратистом из Суринама мне далась просто, но тем не менее, выходя на татами я выкладываюсь по максимуму. Выходя на татами, я никогда не думаю, что если мой соперник слабее, то я могу соревноваться в полсилы. Самым сложным соперником для меня был иранский соперник, а вот в полуфинале я ждал другого соперника - индонезийца Ахмада Юду - но он споткнулся в ходе своего выступления и проиграл арабскому каратисту Халифе Алабаару, которого я и одолел со счетом 5:0", - сказал он.

Говоря о поддержке болельщиков, Гейдаров отметил, что немного мешали крики зрителей: "Но тем не менее, когда весь зал скандирует "Азербайджан", я очень вдохновляюсь и это помогает победить", - подчеркнул спортсмен.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)