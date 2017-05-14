БАКУ-2017: Еще одна азербайджанская каратистка вышла в полуфинал

2017-05-14 11:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Фарида Алиева вышла в полуфинал соревнований по каратэ в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Ее бой с каратисткой из Алжира Имене Атиф завершился вничью - 1:1, однако поскольку первое очко заработала Алиева, она и стала победительницей этой схватки.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)