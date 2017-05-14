Азербайджанская каратистка в финале Исламиады в Баку

2017-05-14 11:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ирина Зарецкая (весовая категория до 68 килограммов) после уверенной победы над иранской соперницей вышла в финал соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В полуфинале она сразилась с иранкой Бехнуш Наджафигагелестани (Behnoosh Najafighaghelestani) и одолела ее со счетом 3:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)