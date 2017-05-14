БАКУ-2017: Уже 4 азербайджанских каратиста в финале Исламиады

2017-05-14 11:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Фарида Алиева (весовая категория +68 килограммов) сегодня стала второй азербайджанской каратисткой, вышедшей в финал в рамках IV Игр исламской солидарности.

В полуфинале она выиграла пакистанскую спортсменку Наргиз Наргиз со счетом 1:0.

На сегодня в финал уже вышли четыре азербайджанских каратиста. Кроме Алиевой, за право получить "золото" будут бороться Айхан Мамаев, Роман Гейдаров и Ирина Зарецкая.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)