Катарский тренер: Игры исламской солидарности в Баку - хорошая возможность для молодых спортсменов (ФОТО)

2017-05-14 12:02 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Игры исламской солидарности в Баку - хорошая возможность для молодых спортсменов, сказал в воскресенье Trend тренер из Катара Кристос Папарродопоулос.

«Я приехал в Баку в первый раз. Думаю, что эти соревнования создают хорошие возможности для молодых спортсменов, в особенности для атлетов из Катара. У вас прекрасная Деревня атлетов. Здесь созданы прекрасные условия»,- сказал он.

По словам тренера, он хотел бы и в дальнейшем участвовать в спортивных мероприятиях в Баку.

Он отметил, что Азербайджан готов принимать Олимпийские игры.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Ляман Зейналова)