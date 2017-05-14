В Азербайджане опасный преступник сбежал из зала суда – ВИДЕО

2017-05-14 12:28 | www.oxu.az | 3

Задержан осужденный, сбежавший из зала суда в Шемкирском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Эшгин Муртузов задержан на территории села Сейфали.

Он передан суду.

Отметим, что обвиняемый в преднамеренном убийстве и других преступлениях Эшгин Муртузов сбежал через окно зала Шемкирского районного суда.

Напомним, что житель села Сейфали Шемкирского района Э.Муртузов 1996 г.р. арестован 17 января этого года. Он обвиняется в том, что на территории села Сейфали зарезал жителя Гянджи Намика Али оглу Бабаева 1958 г.р. и угнал его машину. Н.Бабаев спустя двое суток скончался в больнице.

Э.Муртузов был задержан на погранично-пропускном пункте "Сыныг Корпю" при попытке пересечь границу с Грузией.

Угнанный автомобиль марки ВАЗ-2107 был найден у автомобильного мастера Камала Керимова в селе Сейфали Шемкирского района. К.Керимов в ходе дознания сообщил, что купил машину у односельчанина Э.Муртузова.

Видео: Xəzər TV

A.M.