Азербайджанский дзюдоист в шаге от "золота" Исламиады

2017-05-14 12:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев в категории до 90 кг вышел в финал IV Игр исламской солидарности в Баку.

Свой второй бой он провел с представителем Турции Батуханом Эфемгилем. Азербайджанский дзюдоист одержал победу иппоном.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)