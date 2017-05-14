Азербайджанский дзюдоист в шаге от "золота" Исламиады
2017-05-14 12:17 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев в категории до 90 кг вышел в финал IV Игр исламской солидарности в Баку.
Свой второй бой он провел с представителем Турции Батуханом Эфемгилем. Азербайджанский дзюдоист одержал победу иппоном.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.
(Автор: Эльчин Мехтиев)