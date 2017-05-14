Игры исламской солидарности в Баку еще больше укрепят дружественные отношения исламских государств – пакистанский делегат (ФОТО)

2017-05-14 12:20 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Игры исламской солидарности в Баку еще больше укрепят дружественные и братские отношения исламских государств, сказал в воскресенье Trend пакистанский делегат Зореис Лашари.

"Игры организованы на высоком уровне. Церемония открытия была превосходной и очень впечатлила каждого. Вы сделали очень хорошую работу", - сказал он.

По словам Лашари, пакистанцы высоко ценят проведение этих Игр именно в Азербайджане.

Он также отметил, что Баку является очень хорошим туристическим направлением.

"Я был в 65 странах и могу с уверенностью сказать, что Баку самый чистый город в мире", - добавил он.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Ляман Зейналова)