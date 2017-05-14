Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал и полуфинал Исламиады

2017-05-14 12:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерска в категории 78 килограмма вышла в полуфинал IV Игр исламской солидарности в Баку.

Свой второй бой она провела с представительницей Алжира Сонией Асселахом. Азербайджанская дзюдоистка одержала победу иппоном.

Право выйти на финал получил еще один азербайджанский дзюдоист Эльхан Мамедов (до 100 кг).

Эльхан Мамедов одержал победу наз узбекским спортсменом Виктором Демьяненко.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)