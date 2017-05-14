Азербайджанский дзюдоист в финале Исламиады

2017-05-14 12:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист, серебрянный призер Олимпиады в Рио Эльмар Гасымов в категории до 100 кг вышел в финал IV Игр исламской солидарности в Баку.

Свой второй бой он провел с представителем Алжира Лайес Буякубом. Азербайджанский дзюдоист одержал победу иппоном.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)