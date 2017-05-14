Прибывающие в Азербайджан иностранцы смогут получить визу в аэропортах

2017-05-14 12:44 | www.apa.az | 2

Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формула-1 2017, с 15 мая смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана.

Как передает АПА, это предусмотрено в распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формула-1 2017" от второго марта 2017 года.

Согласно распоряжению, данные лица с 15 мая по 15 июля 2017 года могут получить визу в структурных подразделениях Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджана, находящихся в международных аэропортах Азербайджана. Для получения визы иностранцы и лица без гражданства должны будут представить один из документов - карта или другой документ, подтверждающие прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании “Formula One Management Limited” и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований Формула-1, карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании “Бакинское городское кольцо”.