Мужская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике выиграла "серебро" Исламиады (ФОТО) (версия 2)

2017-05-14 12:43 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике в составе Мурада Агарзаева, Бенсе Таласа и Тимура Байрамова выиграла "серебро" в командном зачете на IV Играх исламской солидарности в Баку.

По итогам шести упражнений азербайджанские гимнасты набрали 161,700 балла.

"Золото" у сборной Турции, финальный результат которой составил 163,450 баллов, а бронзовую медаль завоевала команда Ирана с показателем в 152,150 балла.

Чуть ранее женская сборная Азербайджана завоевала золото.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)