Состоялась церемония награждения победителей соревнований Исламиады по спортивной гимнастике в командном зачете (ФОТО)

2017-05-14 12:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике в командном зачете в рамках IV Игр исламской солидарности.

В церемонии приняли участие президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, вручивший медали мужским командам, и вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, наградивший женские сборные.

Отметим, что женская сборная Азербайджана выиграла золотые медали Игр исламской солидарности, а мужская - серебряные.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)