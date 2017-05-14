Ликвидация ВАК не соответствует национальным интересам России - эксперт

2017-05-14 12:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Решение министерства юстиции России подать иск в связи с аннулированием государственной регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) не соответствует духу развивающихся в последние годы отношений между Азербайджаном и Россией.

Об этом Trend сказал президент Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев. Напомнив, что Россия реализуют совместные с Азербайджаном проекты во многих сферах, Нуриев отметил, что в Азербайджан всегда внимательно относились к России, в стране проводится серьезная работа по пропаганде российской культуры.

Эксперт сказал, что Азербайджан всегда оказывал поддержку в обеспечении стратегических интересов России.

«Азербайджанские диаспорские организации в России, трудящиеся там азербайджанцы вносят немалый вклад в экономику России. ВАК может считаться единственной общественной организацией проживающих в России азербайджанцев. Однако там функционирует множество подобных организаций ряда других народов: в частности, у армян в России сотни общественных объединений», - сказал Нуриев.

По словам президента фонда, попыткой ликвидации ВАК некоторые круги в России хотят нанести ущерб азербайджано-российским отношениям.

«Все эти усилия, направленные на аннулирование регистрации ВАК, не соответствуют национальным и стратегическим интересам России. Подобные шаги направлены на то, чтобы испортить отношения между двумя странами», - сказал эксперт.

Отметим, что 15 мая состоится судебный процесс в связи с поданным минюстом России иском об аннулировании регистрации ВАК.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)