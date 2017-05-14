Иракские гандболисты выиграли "бронзу" Исламиады в Баку

2017-05-14 13:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку на арене Серхедчи прошел матч за третье место соревнований мужских сборных по гандболу в рамках IV Игр исламской солидарности.

В матче за бронзовые медали встречались сборные Ирака и Алжира. Матч завершился победой иракцев со счетом 27:22.

Таким образом сборная Ирака завоевала бронзовые медали Исламиады в Баку.

А в матче за золотые медали встретятся сборные Саудовской Аравии и Турции. Встреча начнется в 15:45.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)