Включение гимнастики в Игры исламской солидарности очень важно для ее развития - президент FIG

2017-05-14 13:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Включение гимнастики в программу IV Игр исламской солидарности очень важно для развития этого вида спорта, сказал Trend в воскресение в Баку президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.



"Теперь исламские страны будут больше внимания уделять гимнастике и ее продвижению," - сказал Ватанабе.

Он напомнил, что в этом году женская спортивная и художественная гимнастика была включена в Исламиаду впервые, и выразил надежду, что она останется в перечне видов спорта следущих Игр в Турции и далее.

"Надеюсь, что в следующие годы на Игры будет приезжать все больше команд", - сказал Ватанабе.

Президент отметил, что хотя гимнастика является олимпийским видом спорта, она не занимает ведущую позицию в мире спорта. По его словам, возможно такая ситуация сложилась потому, что раньше ее рекламе уделялось не так много внимания.

"Но реклама необходима для развития этого вида спорта. Я хочу, чтобы гимнастика стала основным видом спорта в мире как футбол. Мы можем это сделать," - сказал Ватанабе.

Он напомнил, что в конце апреля на заседании Совета Международной федерации гимнастики в Баку было принято решение о включении в перечень видов гимнастики новой дисциплины.

Ватанабе также сказал, что Международная федерация гимнастики будет проводить всю необходимую работу, чтобы все виды гимнастики, которые еще не являются олимпийскими, стали таковыми.

Говоря о состоянии гимнастики в Азербайджане, он отметил, что художественная гимнастика здесь на хорошем уровне, а другие виды спорта только начинают развиваться.

"Надеюсь, что в скором времени другие виды гимнастики в Азербайджане тоже достигнут уровня художественной гимнастики," - сказал Ватанабе.

Он отметил, что Федерация гимнастики Азербайджана очень усердно работает над развитием гимнастики в стране.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.



( Автор: Елена Косолапова)