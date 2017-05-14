Тренер сборной: Мы пришли, чтобы доказать - Азербайджан не случайный гость в карате

2017-05-14 13:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мы пришли, чтобы доказать исламским странам и всему миру, что Азербайджан не случайный гость в карате, сказал в воскресенье Trend тренер национальной сборной Вахид Айвазов.

"Мы очень хотим взять "золото" сегодня и обрадовать весь Азербайджан. Если Рома [Роман Гейдаров] победит, то это будет первая золотая медаль нашей страны по карате-ката за всю историю Исламских игр", - сказал он.

Айвазов напомнил, что неделю назад азербайджанские каратисты вернулись с Чемпионата Европы, в связи с чем сказывается определенная усталость.

"Рома выступал на Чемпионате Европы и в прошлом году. Тогда он стал самым молодым спортсменом, который завоевал медаль - "бронзу". При этом Роман также стал единственным спортсменом из СНГ, который вообще взял медаль по карате-ката", - сказал тренер.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)