Эмманюэль Макрон провозглашен президентом Франции

2017-05-14 13:37 | www.apa.az | 3

Эмманюэль Макрон провозглашен президентом Франции.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эмманюэля Макрона президентом страны.

“Вы вступаете в должность и становитесь восьмым президентом Французской Республики”, - сказал Фабиус.

Ранее на крыльце Елисейского дворца прошла церемония прощания вступающего в должность президента Франции Макрона и завершившего свой пятилетний срок Франсуа Олланда. Она состоялась после беседы двух политиков в президентском кабинете, которая продлилась более часа, хотя первоначально не должна была занять более 25 минут.

Затем Макрон и Олланд расстались, сказав друг другу теплые слова и крепко пожав руки. Эмманюэль Макрон проводил Олланда до машины, спустившись с ним по лестнице крыльца дворца, что по протоколу является демонстрацией уважения к уходящему политику.