Парадзюдоист Ильхам Закиев начал свое выступление на Исламиаде с победы

2017-05-14 13:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев начал свое выступление на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку с победы.

Закиев (в весовой категории свыше 100 кг) встретился с иранским дзюдоистом Эхсаном Мусанеджаткарможди.

Азербайджанский парадзюдоист одержал победу иппоном.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)