На Играх исламской солидарности в Баку исполнен новый элемент в мужской спортивной гимнастике

2017-05-14 13:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иранский спортивный гимнаст Саедреза Кеиха на соревнованиях в рамках Игр исламской солидарности в Баку исполнил новый элемент в упражнениях на коне.

Спортсмен сообщил журналистам, что элемент был заявлен заранее, сегодня он успешно его выполнил, чему очень рад.

Он также напомнил, что на прошедшем в конце апреля Кубке мира в Баку он выполнил еще один новый элемент.

Гимнаст сообщил, что доволен своим выступлением и в целом выступлением своей команды на Исламиаде.

Иранская сборная по мужской спортивной гимнастике в воскресенье в общекомандном зачете на Играх исламской солидарности выиграла бронзу.

"Я получил большое удовольствие от выступления на Исламских играх", - сказал Кеиха.

Он особо отметил, что в Баку очень удобный и хорошо оснащенный гимнастический зал, в котором комфортно выступать.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

( Автор: Елена Косолапова)