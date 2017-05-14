БАКУ 2017: Ирада Ашумова в финале Исламиады

2017-05-14 13:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский стрелок Ирада Ашумова получила право на финал на квалификационном этапе соревнований по стрельбе из пистолета с расстояния в 25 метров в рамках Игр исламской солидарности в Баку.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)