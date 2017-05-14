Из Батуми с любовью – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-05-14 14:00 | www.oxu.az | 3

В летние месяцы самым популярным направлением у азербайджанских туристов является Грузия. Рассказывая о Грузии, надо, прежде всего, упомянуть о гостеприимстве жителей этой страны. Это гостеприимство - искреннее и трогательное - будет сопровождать вас на протяжении всей поездки. Грузины очень любят азербайджанцев и всегда рады гостям, окружая их вниманием и заботой. Здесь вас проводят до нужного места, а по дороге устроят небольшую экскурсию. В любом месте вас накормят вкусной едой и угостят избранными винами. Атмосфера праздника, прекрасная музыка и танцы не дадут вам заскучать ни на минуту.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Как мы писали выше, в Грузии азербайджанцев очень любят. Не случайно, что по статистике в 2016 году эту страну больше всего посещали азербайджанцы. В прошлом году в Грузию прибыло 6 млн 360 тыс. 800 туристов, из которых 1 млн 523 тыс. 75 человек были гражданами Азербайджана. Число посещающих страну туристов по сравнению с 2015 годом выросло на 9,3%. Вслед за Азербайджаном идет Армения - в Грузию приехали 1 млн 496 тыс. 246 граждан этой страны. На третьем месте Турция – 1 млн 254 тыс. 089 человек, а затем Россия с Украиной – 1 млн 037 тыс. 564 человека и 172 тыс. 631 человек соответственно.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Одним из самых популярных мест у азербайджанских туристов в Грузии является столица Автономной Республики Аджария - город Батуми.

Из Баку в Батуми нет прямого авиарейса. Однако на самолете или автобусе можно добраться до Тбилиси, а оттуда за 5-6 часов добраться до Батуми.

Дорога, тянущаяся вдоль побережья Черного моря, приведет вас прямо в центр города. По пути вы сможете насладиться созерцанием зеленых участков и пляжей, не огороженных никакими заборами.

Фото: Lenta.ge

Прекрасные памятники и скульптуры, необычайные фонтаны - в Батуми влюбляешься сразу, остаться равнодушным невозможно.

Фото: batumilife.ru

Грузинская кухня - вообще отдельный разговор. Помимо национальных блюд, у каждого региона есть своя кухня. Аджарская кухня является неоспоримым лидером по разнообразию и вкусу блюд. Если вы приехали сюда, обязательно попробуйте аджарские хачапури. После них 4-5 часов вы не будете вспоминать о еде.

Дегустация местных блюд - неотъемлемая часть путешествия в Аджарию. Иногда может казаться, что ты больше ничего не можешь съесть, но вкусом люля-кебаба из телятины, борана, специальные блюда из шампиньонов насытиться нельзя.

В Аджарии белое вино предпочитают красному. Наиболее популярно вино Цинандали. Это вино из одноименного сорта винограда, наряду с сухим Чхавери – самый популярный напиток региона. Виноград чхавери выращивают лишь в Кедском районе Аджарии, а урожай собирают зимой, во время холодов. Вино это не идет на экспорт, так как в Аджарии за год собирают всего 20 тонн чхавери.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Но в Аджарии есть чем заняться, помимо дегустации местных блюд. В республике множество мест для прогулок. Обойти все вы не успеете даже за две недели.

Фото: Департамент туризма Аджарии

Знакомство с Батуми следует начинать со старого города. Грузинам надо поаплодировать за то, что историческая часть города осталась неизменной. В последнее годы в Батуми стало больше «высоток», но они нисколько не изменили общий вид города. Очень редко где увидишь такое гармоничное сочетание современности и истории.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az



Улица Баку в Батуми

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Гуляя по старому городу, не забудьте посетить Площадь Европы. В центре города воздвигнут памятник Медее, дочери колхидского царя Ээта, которая помогла аргонавтам украсть золотое руно.

По легенде, влюбившись в Ясона, она помогла ему завладеть золотым руном и бежала с ним из Колхиды в Грецию. На памятнике также изображено судно, на котором сбежали возлюбленные.

Фото: vartumashvili.livejournal.com

В центре Батуми расположен «Парк чудес». Туристов здесь привлекает памятник «Али и Нино», «Чертово колесо» и Башня грузинского алфавита. Конструкция представляет собой подобие клеточного ДНК, нуклеотидами в котором являются буквы грузинского алфавита.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Маяк



Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Дворец бракосочетания



Одним из самых популярных мест у гостей города является «Башня Чачи». С июня по сентябрь каждый день в шесть вечера из четырех кранов начинает литься чача. Акция продолжается 10 минут, от желающих, понятно, нет отбоя.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Одной из достопримечательностей приморского бульвара является памятник «Али и Нино».

Архитектор вдохновился романом Гурбана Саида «Али и Нино», повествующим о любви азербайджанца и грузинки. Автор памятника – скульптор Тамара Квеситадзе.

Историю любви Али и Нино вам расскажет любой батумец. Али и Нино двигаются по определенной траектории, встречаясь, сливаясь и тут же расходясь раз в 10 минут. В темное время скульптура красиво подсвечивается, меняет цвета.

Площадь «Пьяцца» - одна из самых красивых в Грузии. Ее строительство завершилось в 2010 году. Здесь действуют отель, ресторан и кафе, для туристов организуют живую музыку и концертные программы. Здесь выступали такие мировые знаменитости, как Пласидо Доминго, Стинг, Мейси Грей и Тамара Гвердцители.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Дельфинарий

На побережье Черного моря расположен первый в бывшем СССР дельфинарий. С 1975 года сюда съезжаются туристы со всего мира. Вход в дельфинарий стоит 15 лари (10 манатов). Шоу с дельфинами проходит под открытым небом. Зрительский зал напоминает амфитеатр. Летом интерес к шоу с дельфинами особенно высок, поэтому билеты рекомендуется приобретать заранее. Шоу проводится на трех языках – грузинском, русском и английском. Улыбка и мастерство дельфинов заставят вас испытать воистину детскую радость и счастье. Шоу дельфинов – гарантия незабываемых воспоминаний и хорошего настроения.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

В окрестностях Батуми также много мест для прогулки. Например, Ботанический сад и Крепость Гонио.

Ботанический сад в Батуми - один из крупнейших ботанических садов в мире. Это место, где находятся самые редкие и прекрасные представители фауны, не оставит равнодушным никого. Сад был заложен в 1880 году российским ученым Андреем Красновым и открыл свои двери для посетителей в 1912 году.

Ботанический сад делится на 21 зону. Не пожалейте времени и посетите каждую зону отдельно, так как каждая из них обладает своей красотой. Коллекция живых растений расположена на участке в 110 гектаров и насчитывает свыше 5 тысяч видов, в числе которых японская сакура, магнолия, эвкалипт, различные кактусы, бамбук, пальмы, кипарисы и т.д. В Ботаническом саду даже произрастает самое старое время в мире. Билет в ботанический сад стоит 8 лари (5,5 маната), а в компании с гидом – 30 лари (21 манат).

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Свадьба в Ботаническом саду

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Крепость Гонио

Площадь относящейся к VIII-VII до нашей эры Крепости Гонио-Апсарос составляет почти пять гектаров. Это крепость была стратегическим политическим и культурным центром римлян.

В средние века крепость принадлежала византийцам, а затем Османской империи. В XIV веке здесь было создано Грузинское княжество.

Общая протяженность стен составляет 900 метров. В крепости 4 входа и выхода, в настоящее время действует лишь один из них (западный). В 1994 году правительство Грузии, учитывая историческую и культурную важность крепости, объявило ее музеем-заповедником.

В разное время на этой территории проходили широкие археологические раскопки с участием ученых.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Одной из достопримечательностей музея в Крепости Гонио являются остатки древнего фаянсового водопровода. В музее также имеются монеты, относящиеся к различным периодам, золотые и серебряные украшения, образцы керамики древнегреческого и римского периода.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

В 30 километрах от Батуми находится мост царицы Тамары и водопад Махунцети.

Всего в Аджарии 25 сохранившихся да наших дней арочных мостов. Мост царицы Тамары - самый большой из них. Мост через реку Аджарисцкали, построенный из каменных глыб, восхищает своей точностью и цельностью. Он был возведен примерно 900 лет назад. Мост царицы Тамары - великолепный пример грузинского зодчества.

Фото: kray-zemli.com

Водопад Махунцети

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Парк аттракционов «Цицинатела»

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Музыкальный парк

Перед «Black Sea Arena», где выступают всемирно известные звезды, находится парк композиторов. В парке установлены памятники известных грузинских композиторов. При приближении к памятникам запускается механизм, и начинают звучать их произведения.

Фото: Сеймур Бахшев / Oxu.Az

Известный азербайджанский КВНщик Бахрам Багирзаде о Батуми:

«Мне, как жителю мегаполиса, особенно понравилось отсутствие суеты, криков, автомобильных сигналов и пробок. В Батуми царит покой умиротворение, и ты с первых же минут погружаешься в приятную, летнюю, жаркую, расслабляющую негу настоящего черноморского курорта!

Весь кайф в том, что Батуми один из немногих городов на планете, который не напрягает!».

Батуми - это один из самых идеальных городов для путешествий. Если вы здесь еще не были, то многое потеряли.

Сеймур Бахшев

