Азербайджанские парадзюдоисты начали второй день выступлений на Исламиаде с победы

2017-05-14 13:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские парадзюдоисты начали второй день выступлений на соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности с победы.

Парадзюдоист Эльчин Талыбов в весовой категории до 66 кг встретился с узбекским спортсменом Уткиржоном Нигматовым.

Еще один азербайджанский парадзюдоист Байрам Мустафаев встретился с представителем Алжира Мухаммедом Камелем Беллабасом. Оба азербайджанских дзюдоиста одержали победу.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)