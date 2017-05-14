Благодарен Баку за идеальную организацию Исламиады – тренер из Саудовской Аравии

2017-05-14 14:07 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Я благодарен организационному комитету за идеальное проведение Игр исламской солидарности в Баку, сказал в воскресенье Trend тренер из Саудовской Аравии Мохаммед Альзахрани.

«Надеюсь, что исламские государства продемонстрируют свое единство не только на Играх, но и на международной арене», - сказал тренер.

По словам тренера, он приехал в Баку месяц назад, чтобы познакомиться с городом и местом проведения Игр.

«Баку очень красивый город. Я обязательно вернусь сюда. Я уже посоветовал своим друзьям посетить этот прекрасный город. Уверен, что в будущем Баку станет еще красивее и привлечет много туристов», - добавил Альзахрани.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Ляман Зейналова)