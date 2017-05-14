Азербайджанский парадзюдоист в финале Исламиады

2017-05-14 14:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский парадзюдоист Рамиль Гасымов, одержав победу над спортсменом из Турции Сердаром Айдыном, вышел в финал IV Игр исламской солидарности.

Азербайджанский парадзюдоист в весовой категории 73 кг одержал победу иппоном.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)