В финале соревнований по дзюдо в Исламиаде встретятся азербайджанские спортсмены

2017-05-14 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нас радует проведение IV Игр исламской солидарности в Баку, и в то же время, это событие требует от нас большей ответственности, сказал представителям СМИ азербайджанский дзюдоист финалист игр Эльхан Мамедов.

«Борьба была тяжелой, соперник оказался очень сильным. Проведение соревнований в Баку требует от нас еще больше ответственности. Зрители ждут от нас победы. Рад, что все прошло хорошо, и я получил право выйти в финал», - сказал Мамедов.

В финале соперником Мамедова станет другой азербайджанский дзюдоист Эльмар Мамедов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)