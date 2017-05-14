На территории Азербайджана ожидаются дожди

2017-05-14 14:30 | www.apa.az | 3

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на ближайшие три дня.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов, с вечера 15 мая до полудня 16 числа в Баку и Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, временами ожидаются дожди, местами интенсивные. Усилится северо-западный ветер.

Начиная с 14 мая в северных и западных районах Азербайджана до 17 числа, ожидаются осадки, местами переходящие в град. Усилится западный ветер.