На территории Азербайджана ожидаются дожди – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-05-14 14:35 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на ближайшие три дня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

С вечера 15 мая до полудня 16 числа в Баку и Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, временами ожидаются дожди, местами интенсивные. Усилится северо-западный ветер.

Начиная с 14 мая в северных и западных районах Азербайджана до 17 числа, ожидаются осадки, местами переходящие в град. Усилится западный ветер.

A.M.