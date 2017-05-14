БАКУ-2017: Турецкая тяжелоатлетка завоевала "золото"

2017-05-14 14:39 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В рамках IV Игр исламской солидарности продолжаются соревнования по тяжелой атлетике.

Турецкая спортсменка Сумеййа Кентли в весовой категории 58 кг заняла первое место, подняв штангу весом 90 кг рывком, и штангу весом 117 кг толчком (общий результат 207 кг).

"Серебро" досталось спортсменке из Индонезии (199 кг), третье место же заняла представительница Узбекистана (196 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.