Эмманюэль Макрон провозглашен президентом Франции – ОБНОВЛЕНО

2017-05-14 14:45 | www.oxu.az | 3

Эмманюэль Макрон провозглашен президентом Франции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эмманюэля Макрона президентом страны.

«Вы вступаете в должность и становитесь восьмым президентом Французской Республики», - сказал Фабиус.

Ранее на крыльце Елисейского дворца прошла церемония прощания вступающего в должность президента Франции Макрона и завершившего свой пятилетний срок Франсуа Олланда. Она состоялась после беседы двух политиков в президентском кабинете, которая продлилась более часа, хотя первоначально не должна была занять более 25 минут.

Затем Макрон и Олланд расстались, сказав друг другу теплые слова и крепко пожав руки. Эмманюэль Макрон проводил Олланда до машины, спустившись с ним по лестнице крыльца дворца, что по протоколу является демонстрацией уважения к уходящему политику.

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Чрезвычайные меры принимаются в Париже для обеспечения безопасности при проведении церемонии инаугурации нового президента страны Эмманюэля Макрона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в городе мобилизовано более 1,5 тыс. полицейских и жандармов, дежурят военные патрули.

Вооруженные автоматами полицейские с помощью автобусов перекрыли улицу Клер, на которой с середины 2016 года в большом многоквартирном доме проживает супружеская чета Макронов. Несколько раз сквозь кордон проходили группы все новых полицейских в штатском, одна из задач которых - обеспечивать безопасность в этом доме.

Именно отсюда с большим эскортом Макрон в бронированном автомобиле отправится в Елисейский дворец, на красную ковровую дорожку которого он должен вступить ровно в 10:00. Его супруга Брижит прибудет отдельно за 10 минут. Это связано с тем, что по протоколу она не должна вместе с мужем подниматься по лестнице дворца навстречу Франсуа Олланду, так как тот не женат и будет встречать их один.

Улица Клер после второго тура президентских выборов и победы на них Эмманюэля Макрона постоянно перекрывается в то время, пока в своей квартире находится будущий президент. Попасть в свои дома местные жители могут лишь по предъявлению документов. Тем не менее, несмотря на строгие меры безопасности его супруга Брижит практически без охраны периодически появляется в квартале и с удовольствием фотографируется с его жителями.

A.M.